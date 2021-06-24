Татарстан вошел в лидеры рейтинга ВШЭ по инновационному развитию

Татарстан вошел в тройку лидеров рейтинга инновационного развития субъектов федерации. Рейтинг подготовлен Высшей школой экономики.

На основе анализа данных по итогам 2018 и 2019 годов Татарстан получил третье место после Москвы и Санкт-Петербурга.

По данным ВШЭ, наиболее инновационную политику вели Чувашия, Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, Томская, Нижегородская область и Мордовия. На эти регионы приходится 40% общего объема инвестиций в инновации, а также 35% объема произведенной в России инновационной продукции, пишет ТАСС.

Вчера в Министерстве экономики Татарстана рассказали, что по числу предпринимателей республика стала лидером в ПФО.

Ольга Плешкова