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Татарстан вошел в лидеры рейтинга ВШЭ по инновационному развитию

07:12, 24.06.2021 1
Татарстан вошел в лидеры рейтинга ВШЭ по инновационному развитию
Фото: realnoevremya.ru

Татарстан вошел в тройку лидеров рейтинга инновационного развития субъектов федерации. Рейтинг подготовлен Высшей школой экономики.

На основе анализа данных по итогам 2018 и 2019 годов Татарстан получил третье место после Москвы и Санкт-Петербурга.

По данным ВШЭ, наиболее инновационную политику вели Чувашия, Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, Томская, Нижегородская область и Мордовия. На эти регионы приходится 40% общего объема инвестиций в инновации, а также 35% объема произведенной в России инновационной продукции, пишет ТАСС.

Вчера в Министерстве экономики Татарстана рассказали, что по числу предпринимателей республика стала лидером в ПФО.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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  • Анонимно 07:21
    Перечень инновационной продукции засекречен?
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