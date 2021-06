В Греции священник облил кислотой семерых митрополитов на церковном суде

В монастыре Петраки в греческих Афинах 37-летний священник облил кислотой семерых митрополитов во время церковного суда. Об этом сообщает АМНА.



Митрополиты, а также полицейский, который бросился на помощь, госпитализированы.

На суде рассматривался вопрос о лишении нападавшего, который является иеромонахом Верийской епархии, сана. Сейчас он задержан.

A #priest who threw #acid at seven metropolitan bishops and a police officer during a synodic conference that planned to defrock him at Petraki monastery in #Athens was arrested on Wednesday evening, @hellenicpolice said.https://t.co/f277LPCHPT