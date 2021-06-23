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Происшествия

В Греции священник облил кислотой семерых митрополитов на церковном суде

23:49, 23.06.2021

В монастыре Петраки в греческих Афинах 37-летний священник облил кислотой семерых митрополитов во время церковного суда. Об этом сообщает АМНА.

Митрополиты, а также полицейский, который бросился на помощь, госпитализированы.

На суде рассматривался вопрос о лишении нападавшего, который является иеромонахом Верийской епархии, сана. Сейчас он задержан.

Происшествия
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