В популярной видеоигре Minecraft появится татарский праздник Сабантуй

В популярной видеоигре Minecraft появится татарский праздник Сабантуй. Над онлайн-версией на сервере работают студенты ИВМиИТ КФУ.

На онлайн-Сабантую в Minecraft сможет попасть любой желающий 26 июня. Там появится виртуальная локация, похожая на главный Сабантуй Татарстана. В игре будут традиционные элементы праздника: игры, борьба, ипподром, а также элементы известных игровых стримеров Вику Karter и Утенка Джека, сообщает ИВМиИТ К(П)ФУ.

26 июня с 11.00 до 20.00 доступ к серверу будет открыт в группе ИВМиИТ КФУ во ВКонтакте.

На проведение реального Сабантуя в 2021 году в Казани потратят 73,4 млн рублей. Основное действо «праздника плуга» пройдет на традиционной площадке в Березовой роще в поселке Мирном, праздничные площадки также развернутся в Дербышках, на Казанском ипподроме и в лесопарке у озера Лебяжьего.





Ольга Плешкова