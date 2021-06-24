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В популярной видеоигре Minecraft появится татарский праздник Сабантуй

03:22, 24.06.2021
В популярной видеоигре Minecraft появится татарский праздник Сабантуй
Фото: vk.com/ivmiit

В популярной видеоигре Minecraft появится татарский праздник Сабантуй. Над онлайн-версией на сервере работают студенты ИВМиИТ КФУ.

На онлайн-Сабантую в Minecraft сможет попасть любой желающий 26 июня. Там появится виртуальная локация, похожая на главный Сабантуй Татарстана. В игре будут традиционные элементы праздника: игры, борьба, ипподром, а также элементы известных игровых стримеров Вику Karter и Утенка Джека, сообщает ИВМиИТ К(П)ФУ.

26 июня с 11.00 до 20.00 доступ к серверу будет открыт в группе ИВМиИТ КФУ во ВКонтакте.

На проведение реального Сабантуя в 2021 году в Казани потратят 73,4 млн рублей. Основное действо «праздника плуга» пройдет на традиционной площадке в Березовой роще в поселке Мирном, праздничные площадки также развернутся в Дербышках, на Казанском ипподроме и в лесопарке у озера Лебяжьего.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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