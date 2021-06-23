Путин поручил Хуснуллину подключиться к ликвидации последствий наводнения в Крыму
Президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину подключиться к работе по ликвидации последствий наводнения в Крыму. Об этом он уведомил главу республики Сергея Аксенова.
Путин попросил Хуснуллина «подключиться к работе, связанной с оценкой ущерба, и организации последующей работы по восстановлению объектов, которые нуждаются в ремонтах», пишет ТАСС.
Аксенов отметил, что Хуснуллин уже связывался с ним. «Он вернется с Дальнего Востока — поработайте с ним поплотнее», — обратился к главе Крыма Путин.
О том, что Хуснуллин будет руководить комиссией по ликвидации последствий ливней в Крыму стало известно в прошлую субботу. Она создана по примеру той, что работала в прошлом году в Иркутской области после паводков.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым