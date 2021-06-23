Немецкие овчарки УФСИН по Татарстану сыграли в театре

Служебные собаки кинологов УФСИН РФ по Татарстану сыграли в татарском театре оперы и балета имени Мусы Джалиля. Об этом рассказали в пресс-службе УФСИН по РТ.

Немецкие овчарки Гайвер, Евил, Ханна, Рэсси в постановке, приуроченной ко Дню памяти и скорби — 80-летию начала Великой Отечественной войны, сыграли собак для охраны военнопленных в концентрационных лагерях. Гайвер и Евил уже не первый раз на сцене, в этой картине они задействованы уже 5 лет, а вот у Рэсси и Ханны в этом году состоялся дебют.

«Четвероногие артисты демонстрируют высокий уровень подготовки и мастерства, приобретенный за годы службы в уголовно-исполнительной системе», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Также кинологи УФСИН по Татарстану бесплатно отдают служебную собаку.



Ольга Плешкова