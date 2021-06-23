Больше половины казанцев до пандемии выезжали за границу хотя бы раз в год

Больше половины опрошенных жителей Казани до пандемии выезжали за пределы России раз в год. Это следует из результатов опроса онлайн-ретейлера «Самокат» (есть в распоряжении «Реального времени»).

Казанцы ждут открытия границ и первым делом планируют улететь в Европу (29%). Также четверть опрошенных (25%) хочет отдохнуть на островах, а 14% собираются отправиться в Азию. Еще 9% опрошенных хотели бы полететь в США, а каждый десятый выбирает Турцию и Египет.

Треть путешественников отправляется за границу ради посещения достопримечательностей и музеев. Каждый четвертый уезжает за границу ради пассивного отдыха, а 23% выбирают страну для посещения по местной кухне. Еще 8% опрошенных выбирают направление исключительно по гастрономическим предпочтениям.

После возобновления авиасообщений с Турцией россияне начали менять путевки с отечественных курортов на турецкие.

Ольга Плешкова