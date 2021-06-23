Новости общества

15:05 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Больше половины казанцев до пандемии выезжали за границу хотя бы раз в год

13:59, 23.06.2021
Больше половины казанцев до пандемии выезжали за границу хотя бы раз в год
Фото: realnoevremya.ru

Больше половины опрошенных жителей Казани до пандемии выезжали за пределы России раз в год. Это следует из результатов опроса онлайн-ретейлера «Самокат» (есть в распоряжении «Реального времени»).

Казанцы ждут открытия границ и первым делом планируют улететь в Европу (29%). Также четверть опрошенных (25%) хочет отдохнуть на островах, а 14% собираются отправиться в Азию. Еще 9% опрошенных хотели бы полететь в США, а каждый десятый выбирает Турцию и Египет.

Треть путешественников отправляется за границу ради посещения достопримечательностей и музеев. Каждый четвертый уезжает за границу ради пассивного отдыха, а 23% выбирают страну для посещения по местной кухне. Еще 8% опрошенных выбирают направление исключительно по гастрономическим предпочтениям.

После возобновления авиасообщений с Турцией россияне начали менять путевки с отечественных курортов на турецкие.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также