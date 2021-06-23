Аптечная сеть «Ригла» отказалась от иска к Госсовету Татарстана

В Верховном суде Татарстана сегодня слушали дело по иску аптечной сети «Ригла» к Госсовету РТ. Ранее к делу привлекли третьим лицом президента РТ Рустама Минниханова.

«Ригла» просила признать недействующей статью 3.6 КоАП «Нарушение муниципальных правил благоустройства территорий поселений и городских округов, муниципальных правил обращения с отходами». Спор бизнеса с чиновниками по вопросу несоответствия правилам эксплуатации вывесок, которые, например, засыпало снегом или коммунальщики повредили при уборке наледи с кровли, тянется давно. По словам предпринимателей, инспекторы не дают времени на смену или ремонт конструкций и тут же выписывают большие штрафы.

Ст. 3.6 КоАП Татарстана от 2006 года предусматривает штраф для юридических лиц в 200–500 тыс. рублей за нарушения правил благоустройства. Штраф увеличивают до 1 млн рублей, если правонарушение зафиксировано повторно. В Казани за соблюдением правил благоустройства следят административные комиссии. Они же выписывают штрафы.

Первое заседание по данному делу прошло 28 мая. Представители истца на него не явились. История повторилась и сегодня. Однако суд решил дело рассмотреть — от прокурора и представителей ответчика возражений не было, ходатайств также заявлено не было. От истца поступило заявление посредством подачи через систему электронного документооборота, в котором ООО «Ригла» отказывается от заявленного административного иска и просит прекратить производство по делу.

Несмотря на то что прокурор сообщил, что считает необходимым рассмотреть данное дело, суд в лице председательствующего судьи Верховного суда РТ Эдуарда Каминского постановил принять отказ ООО «Ригла» от административного иска к Госсовету РТ и прекратить дело.

Екатерина Гузанова