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В селе Новое Надырово Альметьевского района РТ ввели карантин по бешенству

00:32, 11.06.2021
В селе Новое Надырово Альметьевского района РТ ввели карантин по бешенству
Фото: pixabay.com

В Новонадыровском сельском поселении Альметьевского района РТ ввели карантин в связи с заболеванием бешенством животных. Соответствующий указ подписал президент РТ Рустам Минниханов.

Эпизоотический очаг расположен на территории личного подсобного хозяйства в селе Новое Надырово. Неблагополучный пункт — территория Новонадыровского сельского поселения.

Фото: pixabay.com

По указу на территории эпизоотического очага запрещено лечить больных восприимчивых животных, их ввозить и вывозить, посторонним лицам запрещено посещать эту территорию.

В понедельник карантин по бешенству ввели на территории Большефроловского сельского поселения Буинского района Татарстана.

ОбществоВласть Татарстан
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