В Татарстане женщину накажут за оскорбление знакомой в соцсети

В Высокогорском районе Татарстана прокуратура возбудила в отношении жительницы села Высокая Гора административное дело после того, как она оскорбила в соцсети женщину. Об этом рассказал старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Женщина обратилась в прокуратуру с заявлением об оскорблении в социальной сети: была опубликована фотография с оскорбительной подписью. Ведомство установило автора поста. Свою вину она признала и раскаялась.

Постановление с материалами проверки направлено мировому судье для рассмотрения по существу, сообщает ведомство.

В апреле в Казани ученики пожаловались на оскорбления со стороны учителя ОБЖ. Ученица засняла на видео, как учитель ОБЖ и физкультуры отчитывает ее одноклассника, называя его бараном.

Ольга Плешкова