«Алые паруса» смогут посетить только выпускники Петербурга и Ленобласти

На праздник «Алые паруса» смогут попасть только выпускники Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Об этом сообщила вице-губернатор Санкт-Петербурга Ирина Потехина.

«В празднике принимают участие выпускники Петербурга и нашего ближайшего соседа — Ленинградской области. Детям из других регионов на этот раз пришлось отказать», — написала она на своей странице в социальной сети.

Отмечается, что сопровождающих педагогов будет в два раза меньше.

«Это будут люди либо вакцинированные, либо переболевшие. В крайнем случае — с ПЦР-тестом. Никакие другие гости на праздник допущены не будут», — заявила Потехина.

Алексей Нечаев