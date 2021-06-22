Чижов считает попытки ЕС переписать историю Второй мировой войны целенаправленной кампанией

Фото: Максим Платонов (архив)

Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что начиная с момент его назначения на должность в 2005 году, он наблюдал, как попытки государств и политиков ЕС пересмотреть историю Второй мировой войны оформлялись в целенаправленную кампанию.

По его словам, с каждым годом эта последовательная деятельность разрасталась. При этом он обратил внимание, что попытки «поставить под сомнение решающий вклад советского народа в освобождение Европы от коричневой чумы» предпринимали не самые большие и влиятельные европейские страны и политики, пишет ТАСС.

В мае президент РФ Владимир Путин заявил, что в последнее время участились попытки пересмотреть роль Красной армии в разгроме фашистских войск во Второй мировой войне. Их цель — «сдерживание России», считает он.

Российский лидер отметил, что такие попытки были на протяжении всей истории российского государства. Оставлять такое поведение «без достойного ответа» страна не может, считает Путин.



Сегодня в России День памяти и скорби — 80-летие начала Великой Отечественной войны.

Татьяна Демина