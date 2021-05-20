Путин: попытки переписать историю Второй мировой войны направлены на «сдерживание России»

Президент РФ Владимир Путин обратил внимание, что в последнее время участились попытки пересмотреть роль Красной армии в разгроме фашистских войск во Второй мировой войне. Их цель — «сдерживание России», считает он.



По его словам, чем сильнее становится Россия, тем больше усилий «русофобы и нечистоплотные политики» прилагают, чтобы «ее ослабить, дискредитировать ценности, которые объединяют общество, подчас оболгать и извратить то, что дорого людям, на чем воспитываются и обретают характер, взгляды новые поколения наших граждан».

Российский лидер отметил, что такие попытки были на протяжении всей истории российского государства, пишет «Интерфакс». Оставлять такое поведение «без достойного ответа» страна не может, считает он.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

В январе этого года Путин поручил Госдуме подготовить проект закона о запрете публичного отождествления роли СССР и фашистской Германии во Второй мировой войне. Подготовить его должны к 1 июля.



Татьяна Демина