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В Казани 24—26 июня ограничат движение по ряду улиц Ново-Савиновского района

15:06, 22.06.2021
В Казани 24—26 июня ограничат движение по ряду улиц Ново-Савиновского района
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Ново-Савиновском районе Казани из-за реконструкции внутриквартальных тепловых сетей временно ограничат движение по внутриквартальному проезду между улицами Маршала Чуйкова и Академика Лаврентьева.

Работы будут проводиться в несколько этапов, сообщается на сайте мэрии города:

  • 24 июня они запланированы между зданием №37а (детский сад) и жилым домом №53а по улице Фатыха Амирхана;
  • 25 июня — между домом №53б и зданием №39 (детский сад) по улице Фатыха Амирхана;
  • 26 июня движение закроют между жилым домом №53б по улице Фатыха Амирхана и зданием №32 по улице Мусина (школа №9).

Сегодня власти Казани сообщили, что на этой неделе ночью в городе закроют для движения улицу Тихомирнова и Щербаковский переулок.

Татьяна Демина
ОбществоВласть Татарстан
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