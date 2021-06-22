В Татарстане до 11 июля закрыта дорога М-7 «Волга» — Кулаево — Пестрецы

Фото: Олег Тихонов (архив)

В Пестречинском районе Татарстана временно закрыта для движения транспорта трасса М-7 «Волга» — Кулаево — Пестрецы. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ.

Ограничение связано с реконструкцией дорожной одежды на участках от 1,6 км по 2,1 км и от 6 км по 8 км. Оно продлится до 11 июля.



Объехать закрытый участок можно по дороге регионального значения «Казань-Шемордан, Старое Шигалеево — Пестрецы, М-7 «Волга» — Кулаево — Пестрецы и по трассе федерального значения М-7 «Волга».

Ограничения движения транспорта в Татарстане действуют и в других районах. Так, в Нижнекамском районе на три месяца закроют дорогу Заинск — Сухарево. Участок с 23 км по 28,6 км будет недоступен с 20 июня по 20 сентября.



Татьяна Демина