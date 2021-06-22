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Песков заявил, что дискриминация людей без прививки от COVID-19 «неминуемо наступит»

13:08, 22.06.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Песков заявил, что дискриминация людей без прививки от COVID-19 «неминуемо наступит»
Фото: Максим Платонов (архив)

Дискриминация людей без прививки от коронавируса «неминуемо наступит», такова реальность, считает пресс-секретарь президента России. Об этом пишет ТАСС.

«Люди без иммунитета и без прививки не смогут работать на всех участках. Это невозможно», — заявил Песков. Свое мнение он объяснил тем, что те, кто не прошел вакцинацию от COVID-19, представляют угрозу для окружающих.

Накануне о дискриминации непривитых заявила Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. По ее словам, стимулирование вакцинации от коронавируса через ограничение в правах является «нечестной игрой». В пример омбудсмен привела компанию «Норильский никель», где всем работникам сказали, если не будут прививаться, не пойдут никогда в летний отпуск и пусть забудут про премии.

Татьяна Демина
ОбществоМедицинаВласть
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