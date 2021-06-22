Чиновницу из Рыбной Слободы осудили за премии самой себе

Суд признал виновной 42-летнюю бывшую сотрудницу МКУ «Отдел по молодежной политике, спорту и туризму Исполнительного комитета Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан» виновной в преступлении по статье о мошенничестве с использованием служебного положения.

Обвинение поддержала прокуратура Татарстана, сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

С февраля 2012-го по апрель 2020-го подсудимая незаконно начисляла себе премии, материальную помощь и другие денежные поощрения, используя свое служебное положение. Так, женщина похитила из бюджета более 174 тысячи рублей.

Подсудимая полностью признала свою вину, суд приговорил ее к штрафу в размере 120 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.

Фото: realnoevremya.ru

Маргарита Головатенко