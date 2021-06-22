42% россиян признались в цифровой зависимости

Симптомы цифровой зависимости у себя наблюдают 42% россиян — 11% в этом уверены, 31% скорее уверен. 58% опрошенных отрицают зависимость от гаджетов и интернета — уверены в этом 24%, скорее уверены 34%.



Несколько чаще мужчин зависимости от «цифры» подвержены женщины — 43% против 40%. Реже зависимость наблюдается у граждан старше 45 лет.

21% респондентов сообщил о ежедневном цифровом детоксе, каждый десятый отдыхает от гаджетов один раз в неделю, 10% — ежемесячно, 4% — несколько раз за год. Раз в несколько лет цифровую разгрузку устраивает один из ста человек. Никогда сознательно не отказываются от интернета 54%.

Свободное время от интернета каждый день, как правило, выделяют респонденты старше 45 лет (25%). Чаще это женщины — 24% против 18%. Мужчины часто сообщают, что в таком детоксе нет необходимости (58%), сообщает Superjob.

Фото: pixabay.com

Опрос проведен 1—17 июня 2021 года в 220 населенных пунктах России, во всех округах среди 1 600 респондентов старше 18 лет.

Маргарита Головатенко