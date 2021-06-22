В Казани нашли захоронение военного врача Исаака Тарнопольского

Фото: отечестворт.рф

На Арском кладбище в Казани нашли захоронение начальника эвакогоспиталя №3646, умершего в 1944 году, Исаака Тарнопольского.



Активисты региональной общественной молодежной организацией (РОМО) «Объединение «Отечество» Татарстана давно искали могилу военврача, ориентируясь по двум ее фотографиям — по размещенной на сайте «Еврейские кладбища» и по фотографии из Музея истории Казанской государственной медицинской академии.



Фото: отечестворт.рф

Активисты нашли могилу 8 июня. Сейчас они продолжают поиски другого военврача, начальника эвакогоспиталей №1670, 3647, 3062 Ивана Качурец, погибшего в 1945-ом и предположительно похороненного на Архангельском кладбище Казани.

Маргарита Головатенко