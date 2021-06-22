В Казани на улице Аделя Кутуя появилась яма
В Казани на улице Аделя Кутуя возле дома №88 появилась большая яма. Об этом сообщили пользователи социальных сетей. Видео было опубликовано в популярной группе.
На видео показано, что в глубокой яме застревают автомобили. Водители жалуются на отсутствие ремонта и просят обратить внимание на проблему.
Весной в Казани на Кремлевской набережной провалился КАМАЗ.
Алексей НечаевОбществоПроисшествия Татарстан
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