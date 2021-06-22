В Казани на улице Аделя Кутуя появилась яма

Фото: скриншот

В Казани на улице Аделя Кутуя возле дома №88 появилась большая яма. Об этом сообщили пользователи социальных сетей. Видео было опубликовано в популярной группе.

На видео показано, что в глубокой яме застревают автомобили. Водители жалуются на отсутствие ремонта и просят обратить внимание на проблему.

фото: скриншот

Весной в Казани на Кремлевской набережной провалился КАМАЗ.

Алексей Нечаев