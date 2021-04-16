Соцсети: в Казани на Кремлевской набережной провалился КАМАЗ
В Казани сегодня на Кремлевской набережной провалился КАМАЗ. Видео опубликовано в telegram-канале Mash Iptash.
Неподалеку ведется стройка закрытой части парка «Урам». Грузовик проломил бетонную плиту, предположительно, из-за перегруза.
КАМАЗ уже начал вытаскивать из ямы экскаватор.
В начале апреля в соцсетях засняли огромную яму посреди дороги из-за провалившегося асфальта. По данным пользователей, инцидент произошел на мосту возле села Усады, после поворота на Казанский жировой комбинат.
комментарии