Новости общества

01:21 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Соцсети: в Казани на Кремлевской набережной провалился КАМАЗ

18:01, 16.04.2021 1
Соцсети: в Казани на Кремлевской набережной провалился КАМАЗ
Фото: скриншот

В Казани сегодня на Кремлевской набережной провалился КАМАЗ. Видео опубликовано в telegram-канале Mash Iptash.

Неподалеку ведется стройка закрытой части парка «Урам». Грузовик проломил бетонную плиту, предположительно, из-за перегруза.

КАМАЗ уже начал вытаскивать из ямы экскаватор.

В начале апреля в соцсетях засняли огромную яму посреди дороги из-за провалившегося асфальта. По данным пользователей, инцидент произошел на мосту возле села Усады, после поворота на Казанский жировой комбинат.

ОбществоПроисшествияАвто Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 16 апр
    невнимательное вождение
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем