Сборная Нидерландов закончила групповой этап Евро-2020 без поражений

Сборная Нидерландов крупно обыграла Северную Македонию (3:0) в заключительном матче группового этапа на чемпионате Европы-2020 по футболу.

Команда Франка Де Бура отправила в ворота соперника три безответных мяча. Дублем отметился Джорджинью Вейналдум, еще один гол забил Мемфис Депай.

Благодаря этой победе, Нидерланды набрали девять очков в трех матчах и закончили групповой раунд турнира без поражений. В плей-офф команда вышла с первого места.

Напомним, в другом матче группы С сборная Украины потерпела поражение от Австрии.