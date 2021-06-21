Сборная Нидерландов закончила групповой этап Евро-2020 без поражений
Сборная Нидерландов крупно обыграла Северную Македонию (3:0) в заключительном матче группового этапа на чемпионате Европы-2020 по футболу.
Команда Франка Де Бура отправила в ворота соперника три безответных мяча. Дублем отметился Джорджинью Вейналдум, еще один гол забил Мемфис Депай.
Благодаря этой победе, Нидерланды набрали девять очков в трех матчах и закончили групповой раунд турнира без поражений. В плей-офф команда вышла с первого места.
Напомним, в другом матче группы С сборная Украины потерпела поражение от Австрии.СпортФутбол
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