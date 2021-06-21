В Китае ввели уже миллиард доз вакцины от коронавируса — это много или мало?

По состоянию на конец субботы в Китае было введено свыше 1 миллиарда доз вакцин от новой коронавирусной инфекции COVID-19, сообщили в Государственном комитете по делам здравоохранения КНР.

В Китае начали национальную кампанию по вакцинации от коронавирусной инфекции в декабре 2020 года, в марте 2021 года активность компании резко возросла — тогда страна только преодолела рубеж в 1 млн доз.

Чтобы увеличить количество введенных доз вакцин со 100 миллионов до 200 миллионов, Китаю потребовалось 25 дней, а с 200 миллионов до 300 миллионов — 16 дней, с 800 миллионов до 900 миллионов — 6 дней, пишут «РИА Новости».

Фото: Синьхуа

«Всеобщая кампания по «вакцинации всех, кого можно вакцинировать» проводится по всей стране, как в крупных городах, так и в крошечных деревнях, и государственные служащие спускаются в районы, чтобы убедить людей сделать прививку. Применялись как поощрительные меры — льоты, ваучеры на покупки для вакцинированных — так и ограничения для невакцинированных. Так, Некоторые жилые комплексы предупредили жильцов, что им будет запрещено оставаться на их территории, если они не будут вакцинированы, пишет CNN.

Китай намерен полностью вакцинировать 40% своего населения к концу июня и удвоить этот процент к концу года, заявлял Чжун Наньшань, ведущий эпидемиолог и советник правительства КНР.

Людям в Китае предлагают вакцины местного производства, включая вакцины Sinopharm и Sinovac. Обе вакцины требуют введения двух доз с определенным интервалом. В данный момент в стране четыре вакцины получили разрешение к выходу на рынок, еще 21 препарат вышел на клинические испытания.

Кадр: YouTube

Миллиард доз вакцин — это

— Вакцинация для 500 млн человек при двух дозах — это треть от всего населения Китая в 1,451 млрд человек.

— Это в 27,7 раз больше, чем вакцинировано в России — неделю назад президент страны Владимир Путин сообщал, что в России полностью вакцинировалось 18 млн человек.

— В три раза больше, чем намерен выпускать крупнейший производитель «Спутник V» в России (компания «Генериум») в год — они планируют выйти на мощность до 300 млн доз в этом году.

— В 315,45 раз больше, чем произведено в России «ЭпиВакКороны» — 3,17 млн доз

— Почти 40% из 2,5 миллиарда уколов, сделанных во всем мире.

— В 3,2 раза больше, чем ввели доз вакцины в США — 311 млн единиц.

— В 5 раз больше, чем в Индии — стране с одной их самых тяжелых на данный момент ситуацией по коронавирусу (за сутки там выявляют около 2,3 тыс. смертей от COVID-19). Там израсходовали 200 млн доз вакцины.

Александр Артемьев