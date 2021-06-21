Мэр Казани пообещал, что детсады для особенных детей появятся в каждом районе

В каждом район Казани определят место для строительства детского сада для детей с ограниченными возможностями здоровья. Такое поручение дал мэр города Ильсур Метшин.

По его словам, детсады для детей с ограниченными возможностями здоровья через 3-4 года должны быть в каждом районе, по месту жительства ребенка.

Курировать вопрос будет депутат Казанской городской Думы Далия Гайнанова, которая сама воспитывает особенного ребенка, сообщается на сайте исполкома.

На прошлой неделе появилась информация, что в Казани построят спортивный комплекс для детей с ограниченными возможностями здоровья. Его проектирование планируют начать уже этим летом. Новый объект «будет полностью заточен под детей с проблемами здоровья, в том числе со сложными заболеваниями», рассказал мэр Казани Ильсур Метшин. Спорткомплекс оснастят специальным снаряжением, а для обучения детей наймут профессиональных тренеров.



Ольга Плешкова