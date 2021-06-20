Умер тележурналист, гендиректор ОТР Анатолий Лысенко

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Умер тележурналист, генеральный директор Общественного телевидения России (ОТР) Анатолий Лысенко. Ему было 84 лет.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ОТР, Лысенко умер после продолжительной болезни.

Соболезнования в связи со смертью тележурналиста уже выразил президент РФ Владимир Путин.

Анатолий Лысенко родился 14 апреля 1937 года в Виннице Винницкой области Украинской ССР. С 1968 года он работал на Центральном телевидении Гостелерадио СССР: был редактором, спецкором, редактором-консультантом. В 1990-1991 годы занимал должность заместителя главреда главной редакции программ для молодежи ЦТ Гостелерадио СССР. Участвовал в организаци КВН, «А ну-ка, парни!», «А ну-ка, девушки!», «Что? Где? Когда?" и других.

Лысенко является заслуженным деятелем искусств РФ (1999), заслуженным журналистом РФ (2018). Награжден орденами Дружбы (1996), «За заслуги перед Отечеством» IV (2007) и III (2011) степеней, Почета (2016). Получил благодарность президента РФ Бориса Ельцина (1997) и правительства РФ (2017).

Татьяна Демина