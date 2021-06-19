Победителем на выборах президента Ирана стал Эбрахим Раиси

Победителем на выборах президента Ирана официально признан глава судебной власти страны Эбрахим Раиси. Он набрал 17,9 млн голосов избирателей.

Всего в 13-х выборах Ирана проголосовали 28 933 004 человек, 17 926 345 из которых отдали предпочтение Раиси, сообщил министр внутренних дел страны Абдольрезы Рахмани Фазли.

Общая явка избирателей на президентских выборах в этом году составила 48,8%, став рекордно низкой за всю современную историю Ирана, пишет ТАСС.

Конкурентами Раиси на выборах были секретарь Совета по целесообразности принимаемых решений Мохсен Резаи, за которого проголосовали 3 412 712 человек, экс-глава Центробанка Ирана Абдольнасер Хеммати (2 427 201 голос), зампредседателя Меджлиса (парламента) Амир Хосейн Казизаде Хашеми (999 718 голосов). Остальные бюллетени оказались испорчены.

Выборы президента Ирана прошли накануне, 18 июня и закончились в субботу в 02:00 по местному времени (00:30 мск).

Татьяна Демина