Победителем на выборах президента Ирана стал Эбрахим Раиси
Победителем на выборах президента Ирана официально признан глава судебной власти страны Эбрахим Раиси. Он набрал 17,9 млн голосов избирателей.
Всего в 13-х выборах Ирана проголосовали 28 933 004 человек, 17 926 345 из которых отдали предпочтение Раиси, сообщил министр внутренних дел страны Абдольрезы Рахмани Фазли.
Общая явка избирателей на президентских выборах в этом году составила 48,8%, став рекордно низкой за всю современную историю Ирана, пишет ТАСС.
Конкурентами Раиси на выборах были секретарь Совета по целесообразности принимаемых решений Мохсен Резаи, за которого проголосовали 3 412 712 человек, экс-глава Центробанка Ирана Абдольнасер Хеммати (2 427 201 голос), зампредседателя Меджлиса (парламента) Амир Хосейн Казизаде Хашеми (999 718 голосов). Остальные бюллетени оказались испорчены.
Выборы президента Ирана прошли накануне, 18 июня и закончились в субботу в 02:00 по местному времени (00:30 мск).
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