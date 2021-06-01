Путин призвал регионы расширять программы поддержки семей

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Президент России Владимир Путин призвал региональные и местные власти расширять программы поддержки семей. Об этом он сказал на встрече с семьями, награжденными орденом «Родительская слава».

«Поддержка семей с детьми и создание условий для достойного воспитания ребенка, для самореализации молодых поколений, так было и так будет всегда, являются безусловным приоритетом нашей политики», — заявил Путин.

Также он напомнил, что перед правительством РФ поставлена задача «сделать всю систему поддержки семьи максимально целостной, понятной и эффективной, последовательной».

В конце апреля закон о мерах поддержки семей с детьми и беременных женщин подписал президент России Владимир Путин. Получать больничный по уходу за ребенком в возрасте до 7 лет включительно в размере 100% от заработка можно будет с 1 сентября. Ежемесячные выплаты в размере 50% детского прожиточного минимума в регионе назначат с 1 июля неполным малообеспеченным семьям с детьми от 8 до 16 лет включительно.

Алексей Нечаев