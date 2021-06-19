В Казани стартовала Всероссийская форсайт-сессия студенческих отрядов «Сервис — это бренд»

В столице Татарстана проходит Всероссийская форсайт-сессия студенческих отрядов «Сервис — это бренд». Организаторами мероприятия выступили Российский университет кооперации, который готовит по всей стране специалистов в сферах туризма и гостеприимства, а также МООО «Российские студенческие отряды» и Центрсоюз РФ.

— На начальном этапе реализации сервис был для нас сложным направлением. Нужно всегда улыбаться, находить подход к клиентам, иметь внутреннее тепло, чтобы люди, приезжающие к нам в гости, чувствовали себя как дома. Конечно, мы в этом преуспели, и сегодня к нам приехали лидеры в сфере гостеприимства, — отметила на открытии ректор Российского университета кооперации Алсу Набиева.

В рамках форсайт-сессии более 300 молодых делегатов из 35 регионов участвуют в конференциях и круглых столах, посвященных вопросам подготовки специалистов в сфере гостеприимства, работе студенческих отрядов. Кроме того, участники знакомятся с опытом Казани в сфере туризма, с ресторанно-гостиничным сектором города. В частности, в плане экскурсии в несколько ресторанов и отелей Казани.

— Конечно, у нас много вопросов, связанных с организацией сервисов: гостиничного, ресторанного. Дорогие коллеги, друзья. Дерзайте, находите, стремитесь к новому, улыбайтесь! — напутствовала участников заместитель премьер-министра РТ Лейла Фазлеева.

Партнерский материал