В униклинике КФУ продолжается вакцинация от коронавируса
В униклинике КФУ продолжается вакцинация от коронавируса. Сейчас там привились 5917 человек.
Прививку там можно сделать вакцинами «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». Вакцину «ЭпиВакКорона» получили 472 человека, из них 274 привиты вторым компонентом.
Иммунизация проходит в поликлинике по улице Вишневского, 2а. Для вакцинации от COVID-19 при себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и медицинский полис. Записаться можно по телефону: 233-30-00.
Вчера вице-премьер России Татьяна Голикова призвала россиян проходить ревакцинацию от коронавируса. По ее словам, над повторной прививкой следует подумать, если после первой прошло уже полгода.
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