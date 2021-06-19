В униклинике КФУ продолжается вакцинация от коронавируса

В униклинике КФУ продолжается вакцинация от коронавируса. Сейчас там привились 5917 человек.



Прививку там можно сделать вакцинами «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». Вакцину «ЭпиВакКорона» получили 472 человека, из них 274 привиты вторым компонентом.

Иммунизация проходит в поликлинике по улице Вишневского, 2а. Для вакцинации от COVID-19 при себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и медицинский полис. Записаться можно по телефону: 233-30-00.



Вчера вице-премьер России Татьяна Голикова призвала россиян проходить ревакцинацию от коронавируса. По ее словам, над повторной прививкой следует подумать, если после первой прошло уже полгода.

Ольга Плешкова