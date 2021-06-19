На очистку пруда в Лаишевском районе Татарстана направят 38 млн рублей

На очистку очистку пруда в селе Державино Лаишевского района направят больше 38 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии Татарстана.

Пруд в Державино сильно заилен. Ил оседает на дне в 3,5 раза быстрее, чем в аналогичных прудах. Сейчас в озере проводят выемку донных отложений гидромеханизированным способом с устройством специальных карт для складирования грунта.

В планах очистить 34 га площади зеркала пруда. По береговой линии расчистят 7,2 км. Работы продлятся до 2022 года.

Работы позволят увеличить пропускную способность пруда и улучшить условия проживания почти 500 человек.

Работы уже начались, они ведутся по федеральному проекту «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология». Также в Лаишевском районе начаты работы и по расчистке правого притока реки Меша у села Никольское.



Ольга Плешкова