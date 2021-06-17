В Минобрнауки Татарстана назвали средние баллы ЕГЭ по географии, литературе и химии

Фото: Максим Платонов (архив)

В Министерстве образования и науки Татарстана назвали средние баллы ЕГЭ по географии, литературе и химии. Экзамен татарстанские одиннадцатиклассники написали 31 мая.

Средний балл ЕГЭ по географии по Татарстану составляет 69,46, по литературе — 67,08, по химии — 62,71, сообщили в пресс-службе Минобрнауки РТ.

ЕГЭ по литературе в этом году сдавали 909 выпускников, 35 из которых получили максимальное количество баллов — 100. Еще 208 одиннадцатиклассников набрали 80 и более баллов. Не смогли получить пороговые 32 балла 13 выпускников.

ЕГЭ по химии сдавали 2 414 одиннадцатиклассников, 35 из которых набрали 100 баллов. 80 и более баллов смогли получить 537 выпускников. Не преодолели порог (36 баллов) 242 человека.

Фото: Максим Платонов (архив)

ЕГЭ по географии писали в этом году 144 выпускника, из которых пять получили максимальное количество баллов. 41 одиннадцатиклассник набрал 80 и более баллов. Порог в 37 баллов не преодолел всего один школьник.

В Казани к ЕГЭ допущен 6 101 одиннадцатиклассник. По предварительным данным, на аттестат с отличием претендуют 829 (13,6%) одиннадцатиклассников, в прошлом году их было 779 (12,59%).



Татьяна Демина