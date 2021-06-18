«Газпром» признался в рекордной утечке газа, которая произошла на территории Татарстана

«Газпром» взял на себя ответственность за одну из самых крупных утечек метана за последнее время. Об этом сообщил Bloomberg.

В компании сообщили, что при ремонте на трубопроводе «Уренгой — Центр 1» на территории Татарстана 4 июня произошла утечка 2,7 миллиона кубических метров метана. В «Газпроме» отметили, что компании удалось сократить потенциальные выбросы на 22%. Проблему обнаружили благодаря анализу данных со спутника — их предоставила компания Kayrros SAS. По их оценке, уровень выбросов составил 395 метрических тонн в час.



По данным Фонда защиты окружающей среды, этот объем имеет примерно такое же краткосрочное воздействие на глобальное потепление, как 40 тыс. автомобилей с двигателем внутреннего сгорания в США за год.

МЧС РТ о случившемся не сообщало.

Алексей Нечаев