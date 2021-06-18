В Татарстане медикам вручили ключи от новых квартир

Медработникам вручили ключи от новых квартир в 198-квартирном жилом доме по ул. Оренбургский тракт в Казани. На церемонии были президент Татарстана Рустам Минниханов и заместитель министра здравоохранения России Олег Гриднев, сообщает пресс-служба президента РТ.

Новый 18-этажный жилой дом расположен на территории РКБ. Общая площадь квартир составляет около 10 тыс. кв. м: из них 90 — однокомнатные, 36 — двухкомнатные и 72 — трехкомнатные.

Фото: tatarstan.ru

Все квартиры сдаются в чистовой отделке, оборудованы сантехникой, электроплитами, датчиками задымления с извещателем, счетчиками учета воды, электроэнергии, регуляторами тепла и автоматической системой удаленного считывания данных.

Ключи от квартир получили медицинские работники Республиканской клинической больницы, Детской республиканской клинической больницы и Межрегионального клинико-диагностического центра Казани.