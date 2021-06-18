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В России за сутки выявили 17 262 случая заражения коронавирусом

11:33, 18.06.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В России за сутки выявили 17 262 случая заражения коронавирусом
Фото: realnoevremya.ru

За последние сутки в России выявили 17 262 случая заболевания коронавирусом. Всего заболевших по стране выявили 5 281 309 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на 18 июня, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 10 954 человека, выздоровевших — 4 850 659 человек. За сутки коронавирус унес жизни 453 россиян, всего от инфекции скончались 128 445 человек.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера в России выявили 14 057 новых случаев коронавируса.

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина
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