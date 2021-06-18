Челны потратят на содержание дорог в летний период 100 млн рублей
На содержание и ремонт дорог летом Челны потратят 100 млн рублей, такой тендер есть на сайте госзакупок. Заказчик — Исполком Челнов.
Подрядчику нужно выполнить работы по содержанию и ремонту мостов, автомобильных дорог и подземных пешеходных переходов летом. Подать заявку можно до 25 июня.
Ремонт запланирован на более чем 160 объектах — улицах и проспектах, бульварах, переулках, путепроводах и мостах. Общая площадь дорог составляет — 5 940,933 тыс. кв. м, протяженность — 674,316 км.
В Казани на ремонт дорог планируется потратить 551,3 млн рублей. Ремонт планируется на протяженности 6,135 км в срок до 1 ноября текущего года.
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