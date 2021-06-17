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В Казани временно ограничат движение по улицам Федосеевская и Касаткина

19:49, 17.06.2021
В Казани временно ограничат движение по улицам Федосеевская и Касаткина
Фото: kzn.ru

В Казани на время ограничат движение по улицам Федосеевская и Касаткина. На проезжей части и тротуаре будут проходить ремонтные работы. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

С 17 по 18 июня закрыт проезд по улице Федосеевская, на участке от дома №5 до улицы Касаткина.

фото: kzn.ru

С 20 по 21 июня движение ограничат по улице Касаткина, на участке от улицы Федосеевская до улицы Большая Красная.

В Казани 20 и 21 июня частично ограничат движение транспорта и стоянку машин в центре города из-за проведения праздника «Духов день в Суконной слободе».

Алексей Нечаев
Общество Татарстан
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