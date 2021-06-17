В Казани на два дня частично ограничат движение транспорта в центре города

В Казани 20 и 21 июня частично ограничат движение транспорта и стоянку машин в центре города из-за проведения праздника «Духов день в Суконной слободе». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

С 10.00 20 июня до 22.00 21 июня закроют проезжую часть внутриквартальных проездов внутри зеленой зоны (площадь перед театром кукол «Экият»), на участке от улицы Петербургской до улицы Тихомирнова.

С 17.00 до 20.00 21 июня нельзя будет проехать по проезжей части на улице Петербургской, на участке от улицы Туфана Миннуллина до внутриквартального проезда между зеленой зоной (площадь перед театром кукол «Экият») и домом по адресу улица Петербургская, 65а.

В Казани ограничат движение по улице Ютазинской из-за капитального ремонта внутриквартальных тепловых сетей.



Алексей Нечаев