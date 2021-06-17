В Казани на Назарбаева КАМАЗ врезался в столб — водитель оказался заблокированным в кабине

Фото: скриншот

В Казани произошло ДТП — на улице Назарбаева КАМАЗ врезался в столб. Видео с места события было опубликовано в популярной группе в социальных сетях.

Водитель рассказал очевидцам, что его подрезали и он резко повернул руль, чтобы уйти от столкновения. От госпитализации он отказался. Водитель оказался заблокированным — люди помогали его вытаскивать.

В конце мая в Казани на улице Беломорской произошло ДТП. Автомобиль «Лада» ехал на высокой скорости и врезался в столб.



Алексей Нечаев