Дойти до «Точки»: в ГСИ открывается выставка Шамиля Шайдуллина

Фото: пресс-служба ГМИИ РТ

18 июня в Галерее современного искусства откроется выставка заслуженного деятеля искусств Татарстана Шамиля Шайдуллина «Точка». Масштабная экспозиция расположится на всех этажах ГСИ, каждый из которых будет посвящен отдельному этапу творчества художника: «Я есть ВСЕ…», «Квантовый скачок» и «ВСЕ есть Я…».

Если ранние произведения Шамиля Шайдуллина выполнены в этнографически-праздничной, декоративной деревенской теме, то потом живописец обращается к гротеску и соцарту. Начиная с 2010-х годов он обращается к исторической картине. На выставке будут представлены триптих «Г. Тукай — поэт народа», композиция «Пробуждение» в трех частях, картины из цикла «Красная площадь», философская поэма «Любовь и вечность» и многое другое.

Фото: пресс-служба ГМИИ РТ

Выставка продлится до 11 июля.