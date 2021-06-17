«Волжские просторы» в Татарстане предлагают обустроить для отдыхающих

Госкомитет Татарстана представил проект развития территории государственного природного заказника регионального значения «Волжские просторы». Об этом сообщается на сайте ведомства.

Заказник уникальный объект для России, аналогов его нет, за исключением Байкала. Здесь живут 1,6 млн граждан республики, более 40 тысяч людей каждый год отдыхают на островных системах.

Фото: wikipedia.org / Artem116

Территория площадью почти около 30 тысяч га включает в себя 27 островных систем. Она нуждается в развитии, что подтверждает существующий на сегодня неорганизованный отдых. В результате остается большое количество мусора, разжигаются костры, уничтожается растительность.

Госкомитет предлагает обустроить территорию, чтобы люди могли отдыхать, не нарушая порядок. Также был затронут вопрос необходимости создания системы водообмена в намывной части, пишет пресс-служба ведомства.

В январе 2020 года в Татарстане был создан государственный природный заказник регионального значения «Волжские просторы». Его площадь составила более 29 тысяч га прибрежной зоны под Казанью.



Ольга Плешкова