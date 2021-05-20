Минстрой Татарстана: спрос на жилье опережает предложение

Фото: Максим Платонов

В Татарстане не наблюдается избыток строительства жилья, наоборот, спрос опережает предложение, заявил замглавы Минстроя РТ Ильшат Гимаев во время круглого стола «Тенденции на рынке строящегося жилья» в Казани.

По его словам, в заделе у застройщиков находится более 8 млн кв. м жилья, которые будут реализованы в течение 5 лет.

В рамках проектного финансирования ведется строительство 1,39 млн кв. м жилья в Татарстане, отметил Гимаев. По его словам, осталось всего 26% строящегося жилья по старым правилам, которые будут завершены в течение двух лет.

Всего в этом году будет сдано 2,67 млн кв. м жилья, уточнил замминистра.



Фото: Максим Платонов

Спрогнозировать цены на жилье Гимаев затруднился, назвав стоимость в 100 тысяч за квадрат в Казани «высокой» и неправильной.

На 1 мая в Татарстане план по строительству жилья выполнен на 38,3%. Построены 59 многоквартирных жилых домов — это 24% от плана. Еще 46 домов находятся в высокой степени готовности (более 70%), 37 — в средней степени (от 30 до 70%), 22 дома готовы менее чем на треть.

