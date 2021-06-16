Татарстан признан самым активным регионом России по участию в нацпроекте «Производительность труда»
Татарстан признан самым активным регионом России по участию в национальном проекте «Производительность труда», сообщает пресс-служба министерства промышленности и торговли РТ.
В республике по нацроекту «Производительность труда» 119 предприятий совершенствуют свои процессы. Целевой показатель до 2024 года — вовлечение 249 предприятий.
Основам бережливого производства в Татарстане обучили в 1,5 раза больше человек, чем планировалось.
Нацпроект «Производительность труда» утвержден указом президента РФ Владимира Путина в мае 2018 года, напомнили в Минпромторге РТ. Он нацелен на создание в России условий для непрерывного роста производительности труда.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым