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Татарстан признан самым активным регионом России по участию в нацпроекте «Производительность труда»

23:54, 16.06.2021 Сюжет:  Нацпроекты в Татарстане
Татарстан признан самым активным регионом России по участию в нацпроекте «Производительность труда»
Фото: mpt.tatarstan.ru

Татарстан признан самым активным регионом России по участию в национальном проекте «Производительность труда», сообщает пресс-служба министерства промышленности и торговли РТ.

В республике по нацроекту «Производительность труда» 119 предприятий совершенствуют свои процессы. Целевой показатель до 2024 года — вовлечение 249 предприятий.

Основам бережливого производства в Татарстане обучили в 1,5 раза больше человек, чем планировалось.

Нацпроект «Производительность труда» утвержден указом президента РФ Владимира Путина в мае 2018 года, напомнили в Минпромторге РТ. Он нацелен на создание в России условий для непрерывного роста производительности труда.

Татьяна Демина
ОбществоВласть Татарстан
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