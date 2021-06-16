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В Казани 40% жителей не поддерживают идею объявления выходных дней из-за коронавируса по примеру Москвы

22:56, 16.06.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Казани 40% жителей не поддерживают идею объявления выходных дней из-за коронавируса по примеру Москвы
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Казани 40% жителей не поддерживают идею введения новых выходных, как это сделали власти Москвы из-за роста заболеваемости коронавирусом.

Поддерживают объявление нерабочих дней 26% казанцев, следует из исследования сервиса по поиску работы SuperJob (есть в распоряжении «Реального времени»). Не смогли однозначно оценить такую идею 34% опрошенных жителей столицы Татарстана.

Высказались против объявления выходных как в столице 49% опрошенных респондентов из Челябинска, 48% из Новосибирска, 47% из Санкт-Петербурга, 44% из Красноярска и 43% из Ростова-на-Дону. Граждане объясняют свою позицию тем, что подобная мера не эффективна в борьбе с коронавирусом и приводит к снижению доходов.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Больше всего идею с выходными днями по примеру Москвы поддержали в Екатеринбурге. Там положительно идею оценили 41% опрошенных. Против высказались 35%, а остальные 24% затруднились дать оценку такой мере борьбы с распространением COVID-19.

Напомним, в Москве объявили нерабочими дни с 15 по 19 июня в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Зарплата в нерабочие дни сохраняется по распоряжению мэра города Сергея Собянина.

Татьяна Демина
Общество Татарстан
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