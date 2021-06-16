Рэпер Face: Казань красивее Уфы

Российский рэпер Face (Иван Дремин), родиной которого является Уфа, заявил, что Казань красивее башкирской столицы.

«...я могу, конечно, чего-то не знать, но, как мне кажется, бюджеты, которые там расходуются, могли бы расходываться более основательно, чтобы город был красивым, ну хотя бы как Казань», — заявил Face в интервью Дмитрию Гордону.

Несмотря на то, что Уфа, по его мнению, скучный город, она оставила в его памяти теплые воспоминания.

Артист признался, что, приезжая в Уфу, он понимает, «что в целом-то не очень хороший город». Из достопримечательностей башкирской столицы рэпер отметил памятник Салавату Юлаеву и Монумент Дружбы.



Татьяна Демина