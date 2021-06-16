В Татарстане пройдет первый российский мусульманский бизнес-Сабантуй

В Алькеевском районе РТ пройдет первый российский исламский бизнес-Сабантуй — мероприятие запланировано на 19—20 июня. Организатором выступает Ассоциация предпринимателей-мусульман РФ совместно с администрацией Алькеевского района.

На Сабантуе состоятся национальные игры, спортивные состязания, а также бизнес-игры и стратегии. Для детей участников праздника будет организована отдельная программа. Состязаться в беге в мешках, перетягивании каната, бою с мешками, бадминтоне, волейболе, разбивании горшка, ловле рыбы, беге и многом другом смогут исламские бизнесмены.

realnoevremya.ru (архив)

В ходе встречи членов PrivateClub Ассоциации предпринимателей-мусульман России с президентом АПМ РФ Айдаром Шагимардановым и главой Алькеевского района состоится презентация инвестиционного потенциала муниципалитета, сообщили в пресс-центре АПМ РФ.

В выходные в Нижнекамске прошел Сабантуй. Его посетил председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.



Алексей Нечаев