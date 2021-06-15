Татарстанец уклонился от уплаты налогов на общую сумму более 48,4 млн рублей — возбуждено уголовное дело

Фото: Максим Платонов

Следком по РТ возбудил уголовное дело в отношении 60-летнего директора ООО по ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере). Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по РТ.

По версии следствия, подозреваемый предоставлял в налоговые органы декларации НДС, в которых указывал фиктивные сделки с пятью контрагентами — это происходило в период с 2016 по 2018 год. Таким образом, он уклонился от уплаты налогов на общую сумму более 48,4 млн рублей.

фото: Максим Платонов

Расследование уголовного дела продолжается.

В мае в Татарстане следственные органы СК РФ по РТ возбудили уголовное дело в отношении руководства ООО «Научно-производственное объединение вычислительных систем». Оно подозревается в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

Алексей Нечаев