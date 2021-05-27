В Татарстане возбудили уголовное дело за уклонение от уплаты налогов на 46 млн рублей

В Татарстане следственные органы СК РФ по РТ возбудили уголовное дело в отношении руководства ООО «Научно-производственное объединение вычислительных систем». Оно подозревается в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

По версии следствия, в 2016—2019 годах неустановленный злоумышленник вносил в декларации и другие документы ложные сведения. В бумагах указывались и фиктивные взаимоотношения с 10 контрагентами, неправомерные затраты, выполненные суборганизациями. Таким образом, неизвестное лицо уклонилось от уплаты НДС и налога на прибыль на сумму более 46 млн рублей.

Фото: realnoevremya.ru (архив)



Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Уже допрошены свидетели, изъята необходимая документация. Следователи устанавливают круг лиц, подлежащих привлечению к уголовной ответственности. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по РТ.

В апреле в Татарстане руководство ООО «КИТ Строй» заподозрили в уклонении от уплаты НДС на сумму более 172,5 млн рублей.

