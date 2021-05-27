В Татарстане возбудили уголовное дело за уклонение от уплаты налогов на 46 млн рублей
В Татарстане следственные органы СК РФ по РТ возбудили уголовное дело в отношении руководства ООО «Научно-производственное объединение вычислительных систем». Оно подозревается в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.
По версии следствия, в 2016—2019 годах неустановленный злоумышленник вносил в декларации и другие документы ложные сведения. В бумагах указывались и фиктивные взаимоотношения с 10 контрагентами, неправомерные затраты, выполненные суборганизациями. Таким образом, неизвестное лицо уклонилось от уплаты НДС и налога на прибыль на сумму более 46 млн рублей.
Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Уже допрошены свидетели, изъята необходимая документация. Следователи устанавливают круг лиц, подлежащих привлечению к уголовной ответственности. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по РТ.
В апреле в Татарстане руководство ООО «КИТ Строй» заподозрили в уклонении от уплаты НДС на сумму более 172,5 млн рублей.
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