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В Казани несколько раз за лето ограничат движение по улице Академика Сахарова

18:18, 15.06.2021
В Казани несколько раз за лето ограничат движение по улице Академика Сахарова
Фото: kzn.ru

В Казани с 16 июня ограничат движение по улице Академика Сахарова из-за строительства второй линии казанского метрополитена. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

  • С 16 июня по 4 июля будет закрыт проезд в районе дома №25.
  • С 5 по 26 июля ограничат движение у дома №21.
  • С 28 июля по 17 августа в районе дома №17 будет ограничен проезд.

С 15 июня по 29 сентября временно закрыли для движения транспорта участок дороги Набережные Челны — Сарманово от 29,6 км до 33,4 км.

Алексей Нечаев
Общество Татарстан
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