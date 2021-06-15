В Казани несколько раз за лето ограничат движение по улице Академика Сахарова

В Казани с 16 июня ограничат движение по улице Академика Сахарова из-за строительства второй линии казанского метрополитена. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

С 16 июня по 4 июля будет закрыт проезд в районе дома №25.

С 5 по 26 июля ограничат движение у дома №21.

С 28 июля по 17 августа в районе дома №17 будет ограничен проезд.

С 15 июня по 29 сентября временно закрыли для движения транспорта участок дороги Набережные Челны — Сарманово от 29,6 км до 33,4 км.



Алексей Нечаев