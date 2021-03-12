Верховный суд РТ посадил на 18 лет мужчин, отомстивших за убийство тещи

Фото: «Реальное время»

Сегодня Верховный суд Татарстана вынес приговор о жестоком избиении со смертельным исходом в Балтасинском районе в июне 2020-го. Тогда жертвой двух местных жителей стал 51-летний мужчина, отсидевший 9 лет за убийство их тещи.



По данным Следкома по РТ, суд приговорил подсудимых к 9 и 9,5 года колонии строгого режима соответственно. Оба признаны виновными в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью потерпевшему, повлекшем по неосторожности его смерть.

Следствием и судом установлено — потерпевший в мае 2020-го вышел на свободу из колонии, где отбывал срок за убийство матери двух женщин, на которых женаты подсудимые. В ночь на 13 июня 2020-го в деревне Большие Лызи Балтасинского района зятья покойной — одному 26 лет, другому 31 год — крепко выпили и отправились на разговор к отсидевшему соседу. Высказали все, что думают, и избили его металлическими санями и деревянной скамейкой — через несколько недель пострадавший скончался в больнице.

Вину на следствии и в суде обвиняемые признали лишь частично. Приговор может быть оспорен в течение 10 дней.