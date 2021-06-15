Собчак назвала нападки Губерниева в адрес Бузовой «журналистским флешмобом»

Известная журналистка и телеведущая Ксения Собчак отреагировала на скандальный эфир с участием ведущего Дмитрия Губерниева и певицы Ольги Бузовой. Она поддержала комментатора «Матч ТВ» и назвала случившееся «журналистским флешмобом».

«Ну что, коньячку с утра? Метод Собчак идет по свету! Кажется, что в фильме про «Тату» я запустила журналистский флешмоб «выведи неуча на чистую воду». Потому что, конечно, главное в скандале с Бузовой на «Матче» не коньяк по утрам, а «знаменитый метод Эфроса» и «футбол с Броневым». Губерниев, обожаю! Считаю, что к этому флешмобу должны присоединиться все», — написала Собчак в своем телеграм-канале.

Фото: guberniev.tv

Напомним, Губерниев высмеял Бузову в прямом эфире «Матч ТВ», задавая ей провокационные вопросы, не относящиеся к футболу. После этого певица заплакала. По окончании телепередачи руководству «Матч ТВ» предложили уволить Губерниева.

Ранее подобным отличилась Собчак. В эфире программы «Осторожно: Собчак» она подловила экс-участницу группы «Тату» Юлию Волкову в незнании законов страны. В частности, Собчак задала вопрос о «законе Димы Яковлева», отметив, что это про запрет на игру в футбол рядом с дорогами. Подавшаяся недавно в политику Волкова согласилась с ведущей и заявила, что согласна с этим законом. Хотя сам «закон Димы Яковлева» в действительности о запрете гражданам США усыновлять российских детей сирот.