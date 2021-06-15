Министр спорта РФ Матыцин: «Ожидаем победы в матче Евро-2020 с Финляндией»

Министр спорта России Олег Матыцин поделился ожиданиями от матча сборной страны во втором туре группового раунда чемпионата Европы — 2020 по футболу. Он выразил надежду, что футболисты оправдают доверие болельщиков.

«Ожидаем победы в матче с командой Финляндии. За счет чего можем победить? Это вопросы к главному тренеру и спортсменам. За счет большей мотивации и понимания, что эта игра является решающей. Надеюсь, что наши спортсмены и тренеры оправдают доверие, которое оказано болельщиками всей страны», — считает Матыцин.

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов. Фото: rfs.ru

Напомним, в стартовом матче на Евро-2020 сборная России уступила команде Бельгии со счетом 0:3. Финляндия в свою очередь начала турнир с победы над Данией (1:0).

Подробнее о первых сыгранных матчах чемпионата Европы — 2020 по футболу читайте в материале «Реального времени».